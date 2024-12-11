Источник: легионеры КХЛ получат по 300 тысяч рублей за участие в Кубке Первого канала

Фото: Динар Фатыхов

Иностранные хоккеисты смогут получить гонорар в размере 300 тысяч рублей за участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

По данным источника, игрокам сборной легионеров КХЛ также доплатят за каждую победу и перелеты бизнес-классом.

Сборная легионеров КХЛ впервые участвует в Кубке Первого канала по хоккею. Команда будет составлена из иностранных хоккеистов клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Свой первый матч на Кубке Первого канала сборная легионеров проведет с командой России 12 декабря. Также в турнире примут участие сборные Белоруссии и Казахстана.

В составе команды легионеров выступят два нападающих «Ак Барса» — Дмитрий Яшкин и Николас Петан.

Зульфат Шафигуллин