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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР

13:02, 10.12.2024
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», говорится в сообщении.

Накануне министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Благодатное.

Анастасия Фартыгина

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