Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», говорится в сообщении.
Накануне министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Благодатное.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.