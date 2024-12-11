Рустам Минниханов: «Многополярность — не просто термин, а объективная реальность»

На выездном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии Рустам Минниханов, рассказал о значимости этой встречи для создания устойчивого многополярного миропорядка и подчеркнул положительную роль Малайзии в исламском мире и в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.



— Многополярность сегодня это не просто политологический термин, это объективная реальность, — сказал Минниханов.

Минниханов указал, что в России проживает более 20 млн мусульман, и ислам является важной частью многонационального и многоконфессионального российского общества. Он выразил обеспокоенность глобальными вызовами, связанными с вмешательством коллективного Запада, что приводит к кризисам и растущему давлению.

— Главная задача — сформировать правильный вектор для развития человечества, основанный на равенстве и справедливом сотрудничестве, — заявил он.

Минниханов также отметил важность председательства России в БРИКС и подчеркнул, что саммит в Казани был значимым событием, открывающим новую страницу в международных отношениях, собрав делегации из 36 стран и 6 международных организаций.

Он добавил, что три ведущие исламские страны — Египет, Иран и Объединенные Арабские Эмираты — входят в БРИКС, который теперь объединяет более 30% мировой территории и более 45% населения планеты. Минниханов подчеркнул, что БРИКС не является объединением против кого-либо, а создает новые возможности для устойчивого развития планеты.

Также он выделил ожидаемое председательство Малайзии в АСЕАН в 2025 году как способствующее укреплению региональной безопасности и развитию экономического и социально-культурного сотрудничества.

Анастасия Фартыгина