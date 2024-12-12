Сегодня в Татарстане ожидается умеренный снег и до -4 градусов

На дорогах гололедица и накат, местами снежные заносы

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Сегодня на территории Татарстана будет облачная погода. Ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег, днем местами сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.



Местами гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с, утром местами порывами 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица и накат, местами снежные заносы.

В Казани ожидается небольшой снег, мокрый снег. Утром местами метель, гололед. Максимальная температура воздуха днем -2..-4 градусов.

Галия Гарифуллина