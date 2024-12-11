В России около 400 тыс. человек проголосовали за дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Около 400 тыс. россиян приняли участие в голосовании за дизайн новой банкноты в 1000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

В настоящее время пока трудно определить, сколько символов будет изображено на новой купюре, но она будет отличаться от прежнего образца 1997 года благодаря многоплановой композиции, в которой объединены достопримечательности различных городов.



Также стало известно, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн за дизайн новой купюры. В пресс-службе подчеркнули, что личный выбор участников голосования не раскрывается.

Напомним, что обновленная тысячерублевая купюра с новым дизайном выйдет в обращение к концу 2025 года, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.



Анастасия Фартыгина