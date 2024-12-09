Центробанк анонсировал выпуск обновленной купюры в 1 тыс. рублей к концу 2025 года

Фото: Максим Платонов

Обновленная тысячерублевая купюра с новым дизайном выйдет в обращение к концу 2025 года, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.



По его словам, разработка новой банкноты проходит в несколько этапов, от концептуального дизайна до печати тиража, что делает процесс длительным. Белов подчеркнул, что назвать точную дату выпуска пока сложно, однако ожидается, что события произойдут ближе к концу следующего года.

Напомним, что в разработке дизайна купюры участвовали граждане. Народное голосование за выбор символов завершится 12 декабря, в нем приняло участие почти 300 тыс. человек. Итоговый дизайн банкноты будет утвержден советом директоров Банка России.



Анастасия Фартыгина