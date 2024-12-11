В Сирии сформировали временное правительство до марта 2025 года

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир объявил о создании временного правительства, которое будет функционировать до марта 2025 года. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Основной задачей нового кабинета министров станет предотвращение распада государства.

— В наши задачи входит обеспечение контроля безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и недопущение распада государства, — заявил аль-Башир, как сообщается агентством Sana.



Аль-Башир выразил надежду на поддержку министров предыдущего правительства, подчеркивая, что новым властям предстоит столкнуться с множеством вызовов.

До назначения аль-Башир возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, базирующееся в провинции Идлиб. Информация о его назначении стала известна сегодня после встречи одного из лидеров сирийской оппозиции Ахмеда аш-Шара с уходящим премьер-министром Мухаммедом Гази аль-Джалали.



Анастасия Фартыгина