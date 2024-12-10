Путин заявил, что России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетную систему «Орешник». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



— Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так по большому счету нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»,— сказал президент.

Напомним, первый запуск «Орешника» состоялся 21 ноября. Вооруженные силы России нанесли удар по Украине с использованием новейшей баллистической ракеты средней дальности в безъядерном варианте. Цель пуска была успешно достигнута. Решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано.

Дарья Пузикова