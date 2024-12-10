В России взяли под контроль информацию о новой неизвестной болезни в Нигерии

Фото: Мария Зверева

Роспотребнадзор контролирует информацию о неизвестном заболевании в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.



В Нигерии среди учащихся обнаружили несколько случаев заболевания, которые пока не удалось идентифицировать. Три из них привели к летальному исходу. Состояние нескольких больных оценивается как критическое.

Информация о каждом новом случае, который может быть связан с инфекционной болезнью, оперативно передается в соответствующий орган.

— Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о заболевании неизвестной этиологии в Нигерии. В ведомстве функционирует развитая лабораторная база, а также референс-центры ведущих научных организаций. Это позволяет оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание передается в Роспотребнадзор незамедлительно, — говорится в сообщении ведомства.

На границе России функционирует система «Периметр», которая в непрерывном режиме отслеживает эпидемиологические риски и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из государств с неблагоприятной эпидобстановкой.

Напомним, на территории России не наблюдается распространение заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки.



Дарья Пузикова