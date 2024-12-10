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Банк России опубликовал курс валют с 11 декабря

17:31, 10.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 11 декабря
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 11 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар прибавил в цене 0,66 рубля, цена евро поднялась на 1,10 рубля, юань подорожал на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,66 рубля;
  • доллар — 100,03 рубля;
  • евро — 106,20 рубля.

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