Банк России опубликовал курс валют с 11 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 11 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 0,66 рубля, цена евро поднялась на 1,10 рубля, юань подорожал на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,66 рубля;
- доллар — 100,03 рубля;
- евро — 106,20 рубля.
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