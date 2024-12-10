Суд оставил в силе пожизненный приговор убившему 31 пенсионерку Тагирову

Фото: Камиль Исмаилов

Приговор Радику Тагирову по делу о серии убийств пожилых женщин постановлением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции был оставлен без изменений и вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.



Напомним, 41-летний мужчина совершил убийство 31 пожилой женщины и покушение на убийство еще трех. Верховный суд Татарстана признал его виновным. Приговор о пожизненном сроке казанский слесарь выслушал спиной к залу, закрывая лицо и скрывая эмоции.

Первые 10 лет он должен провести в условиях тюрьмы, дальше — в колонии особого режима. Также судья Ильфир Салихов удовлетворил гражданские иски четырех потерпевших на общую сумму 1 млн 720 тысяч рублей. В казну государства с осужденного в качестве процессуальных издержек взысканы еще 600 тысяч рублей.



Напомним, по версии СК и прокуратуры, жертвами Тагирова в 2011—2012 годах стали пожилые женщины в 12 регионах страны. Раскрыть эту серию удалось лишь спустя 9 лет.



Дарья Пузикова