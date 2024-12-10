Директором Центра закупок ПАО «КАМАЗ» назначен Алексей Соболев

Директором Центра закупок ПАО «КАМАЗ» назначен Алексей Соболев. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение о его назначении сегодня принял гендиректор компании Сергей Когогин. Виктор Бурасов, с 2012 года занимавший эту должность, ушел на заслуженный отдых.

Алексей Соболев родился 24 июня 1982 года в Набережных Челнах. В 2007 году он был принят на работу в качестве экономиста по материально-техническому снабжению в департамент закупок и логистики «КАМАЗа». В дальнейшем он работал ведущим экономистом, главным специалистом в области закупок и логистики, а также в департаменте закупок металлов и материалов.

С 2016 по 2020 годы Соболев возглавлял департамент закупок вспомогательных изделий и материалов в Центре непроизводственных закупок компании. С 2020 года он занимал должность директора департамента закупок автокомпонентов в Центре закупок ПАО «КАМАЗ».



Ранее первого вице-премьера России Дениса Мантурова назначили председателем оргкомитета по подготовке празднования 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ.



Дарья Пузикова