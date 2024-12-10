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В России до 7% водителей такси составляют мигранты

14:15, 10.12.2024
В России до 7% водителей такси составляют мигранты
Фото: Динар Фатыхов

По данным Общественного совета по развитию такси, в регионах России доля иностранных граждан, работающих водителями такси, составляет 5—7%. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

В пресс-службе совета подчеркнули, что, несмотря на введенные запреты, отрасль смогла адаптироваться.

— Опросы показывают, что в регионах с аналогичными запретами отсутствие мигрантов не является главным фактором, влияющим на дефицит водителей, — говорится в сообщении.

Летом был проведен всероссийский опрос среди перевозчиков такси. В Татарстане 90% представителей отрасли заявили о нехватке водителей, средний уровень дефицита составляет до 10%. Наибольшее негативное влияние на кадровую ситуацию оказывают ужесточение требований таксомоторного законодательства, а также уход водителей в смежные отрасли и в зону специальной военной операции.

Накануне стало известно о планах Татарстана запретить мигрантам работать в сфере такси, охраны, правоохранительных органов и других отраслях.

Анастасия Фартыгина

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