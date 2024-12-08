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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР

12:45, 08.12.2024
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Вчера стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Берестки в ДНР.

9 декабря Министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Сухие Ялы.

Рената Валеева

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