Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Вчера стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Берестки в ДНР.
9 декабря Министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Сухие Ялы.
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