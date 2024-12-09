В Абхазии будут отключать интернет для борьбы с майнингом

Фото: Максим Платонов

В Абхазии с завтрашнего дня начнут отключать интернет в целях борьбы с майнингом. Об этом сообщает информагентство «Апсныпресс».

— Штаб по обеспечению энергобезопасности принял решение отключить доступ к сети интернет с 10 декабря с 00.00 до 07.00. Мера направлена на усиление борьбы с майнингом. Кроме того, 10 декабря Штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧС, — говорится в сообщении.



По словам Тимура Джинджолия, гендиректора «Черноморэнерго», на сегодняшний день майнинг-фермы в Абхазии потребляют около 40—45 мегаватт энергии из общей энергосистемы. Он отметил, что люди тем самым еще больше усугубляют кризис:

— Это тот майнинг, который в год потребляет порядка 350 млн кВт·ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается.



Ранее сообщалось, что в связи с нехваткой электроэнергии в Абхазии с 10 декабря прекратят работу образовательные учреждения, включая школы и детские сады.

Дарья Пузикова