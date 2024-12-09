В Абхазии с завтрашнего дня закроют школы и детсады из-за энергодефицита

В связи с нехваткой электроэнергии в Абхазии с 10 декабря прекратят работу образовательные учреждения, включая школы и детские сады. Об этом сообщает ТАСС.

— К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов, — сказал и.о. премьера правительства Абхазии Валерий Бганба.

С 9 декабря в Абхазии в дневное время свет включают дважды по 2 часа 20 минут. С 21.00 до 07.00 свет не выключают.

Ранее Бганба заявил «Интерфаксу»:

— Если временные рамки отключения подачи электроэнергии будут расширены, то нам придется закрыть школы и детские сады. Из-за отсутствия электричества температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей.

Дарья Пузикова