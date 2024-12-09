Азербайджан и Россия обсудили обмеление Каспийского моря

Фото: Динар Фатыхов

Делегации Азербайджана и России провели переговоры по вопросу обмеления Каспийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Делегации возглавили министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

— На встрече обсуждались: уровень Каспийского моря, тенденции к обмелению и причины этого процесса, оценка воздействия на экосистему, в том числе биологические ресурсы, сотрудничество в области мониторинга окружающей среды, адаптационные меры и пути смягчения последствий. Обе стороны подчеркнули важность принятия оперативных и конкретных мер для минимизации последствий обмеления моря и предотвращения этого процесса, — говорится в сообщении пресс-службы .

В 2025 году в России планируется провести заседание рабочей группы с представителями профильных министерств и ведомств, а также ученых из исследовательских институтов.



Задача группы — изучить причины обмеления Каспийского моря. Она разработает план действий, который будет включать в себя:

исследование причин изменения уровня моря;

составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов;

проведение масштабных мониторингов.

Кроме того, рабочая группа предпримет конкретные шаги, проведет исследования и примет другие меры, которые помогут снизить влияние изменения уровня моря на прибрежные территории.



Дарья Пузикова