Правительство Сирии готово сложить свои полномочия

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что правительство страны, подчинявшееся президенту Башару Асаду, готово сложить свои полномочия, когда потребуется. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, переговоры с пришедшей к власти вооруженной оппозицией продолжаются:

— Мы готовы передать свои полномочия, как только нас об этом попросят.

Из-за смены власти сирийские беженцы начали покидать Турцию и возвращаться на родину, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции. Москва не принимала участия в этих переговорах.

Дарья Пузикова