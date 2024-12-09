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Правительство Сирии готово сложить свои полномочия

20:16, 09.12.2024
Правительство Сирии готово сложить свои полномочия
Фото: скриншот с сайта LBCI

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что правительство страны, подчинявшееся президенту Башару Асаду, готово сложить свои полномочия, когда потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры с пришедшей к власти вооруженной оппозицией продолжаются:

— Мы готовы передать свои полномочия, как только нас об этом попросят.

Из-за смены власти сирийские беженцы начали покидать Турцию и возвращаться на родину, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции. Москва не принимала участия в этих переговорах.

Дарья Пузикова

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