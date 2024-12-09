Жительницу Татарстана, убившую родного брата-инвалида, признали виновной

Фото: Михаил Захаров

Сегодня Верховный суд Татарстана с участием присяжных заседателей признал 60-летнюю женщину виновной в убийстве родного брата — инвалида I группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе судебного процесса было выявлено, что 8 марта текущего года в деревне Корноухово Кайбицкого района женщина убила своего брата. Мужчина являлся инвалидом I группы с детства, был недееспособным.

По решению суда, основанному на единогласном мнении присяжных, обвиняемая была признана виновной в совершении преступления и не заслуживающей смягчения наказания.



Дарья Пузикова