В Госдуме поддержали сбор за распространение интернет-рекламы

Фото: Мария Зверева

Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки к закону «О рекламе», которые вводят сбор за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с изменениями, компании, занимающиеся размещением рекламы в интернете для российских пользователей, должны будут перечислять 3% от своего квартального дохода в федеральный бюджет.

В законопроекте установлены критерии для определения рекламной информации на интернет-ресурсах. Платежи будут рассчитываться на основе дохода за три месяца с начала года, за исключением сайтов теле— и радиовещательных компаний. Обсуждение законопроекта во втором чтении может состояться 10 декабря.

Напомним, юрист Ассоциации блогеров и агентств Анастасия Красникова уточняла, что сбор в размере 3% для всех участников цепочки может привести к резкому увеличению стоимости рекламы.

Ранее, в первоначальной версии законопроекта, предполагалось, что сбор будет взиматься со всех участников рынка, включая операторов систем и посредников. Минцифры и ФАС поручено разработать проект постановления, который определит, что именно считается интернет-рекламой для целей сбора. Кроме того, АРИР предлагает снизить размер сбора до 1%.

Дарья Пузикова