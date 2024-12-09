В Госдуме поддержали сбор за распространение интернет-рекламы
Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки к закону «О рекламе», которые вводят сбор за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В соответствии с изменениями, компании, занимающиеся размещением рекламы в интернете для российских пользователей, должны будут перечислять 3% от своего квартального дохода в федеральный бюджет.
В законопроекте установлены критерии для определения рекламной информации на интернет-ресурсах. Платежи будут рассчитываться на основе дохода за три месяца с начала года, за исключением сайтов теле— и радиовещательных компаний. Обсуждение законопроекта во втором чтении может состояться 10 декабря.
Напомним, юрист Ассоциации блогеров и агентств Анастасия Красникова уточняла, что сбор в размере 3% для всех участников цепочки может привести к резкому увеличению стоимости рекламы.
Ранее, в первоначальной версии законопроекта, предполагалось, что сбор будет взиматься со всех участников рынка, включая операторов систем и посредников. Минцифры и ФАС поручено разработать проект постановления, который определит, что именно считается интернет-рекламой для целей сбора. Кроме того, АРИР предлагает снизить размер сбора до 1%.
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