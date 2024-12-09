КХЛ обнародовала окончательные составы на Матч звезд в Новосибирске
Стали известны окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ в Новосибирске. Последние 11 игроков были добавлены Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) сегодня.
Из казанского «Ак Барса» на Матче звезд выступят защитник Никита Лямкин и нападающий Дмитрий Яшкин. «Нефтехимик» на мероприятии будет представлять форвард Андрей Белозеров. Для хоккеиста нижнекамской команды, а также для Лямкина это дебютный вызов на Матч звезд КХЛ.
Всего лига поделила игроков на четыре команды по игровым дивизионам их клубов.
Матч звезд КХЛ пройдет 8 и 9 февраля 2025 года в Новосибирске.
Ранее защитник «Ак Барса» Никита Лямкин был признан лучшим защитником прошедшей недели в КХЛ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.