Завтра посещение Государственного музея изобразительных искусств РТ будет бесплатным
Завтра в Казани можно бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Обычно акция свободного посещения проводится в первый вторник месяца. Однако в этом году из-за изменений в экспозиции в главном здании (в Усадьбе Сандецкого) ее перенесли на 10 декабря.
В этот вторник все желающие могут посетить Усадьбу Сандецкого в рабочее время (с 10.00 до 18.00) на улице К. Маркса, 64.
Изменения не затронули Галерею современного искусства и Национальную художественную галерею «Хазинэ».
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