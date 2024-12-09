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Завтра посещение Государственного музея изобразительных искусств РТ будет бесплатным

15:28, 09.12.2024
Завтра посещение Государственного музея изобразительных искусств РТ будет бесплатным
Фото: взято с сайта kzn.ru

Завтра в Казани можно бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Обычно акция свободного посещения проводится в первый вторник месяца. Однако в этом году из-за изменений в экспозиции в главном здании (в Усадьбе Сандецкого) ее перенесли на 10 декабря.

В этот вторник все желающие могут посетить Усадьбу Сандецкого в рабочее время (с 10.00 до 18.00) на улице К. Маркса, 64.

Изменения не затронули Галерею современного искусства и Национальную художественную галерею «Хазинэ».

Дарья Пузикова

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