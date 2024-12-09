КХЛ признала Лямкина из «Ак Барса» лучшим защитником недели
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала Ивана Просветова, Никиту Лямкина, Романа Канцерова и Никиту Хоружева лучшими игроками недели. Победители выбраны из 559 хоккеистов, принявших участие в прошедших 34 матчах последних семи дней.
Лучшим защитником недели признан игрок «Ак Барса» Никита Лямкин. В активе хоккеиста 5 (0+5) очков в трех матчах за казанцев с показателем полезности «+6». Также на его счету шесть блоков, один отбор шайбы и три перехвата.
Среди новичков отмечено выступление форварда «Нефтехимика» Никиты Хоружева, который набрал 3 (0+3) очка в двух матчах с полезностью «+2». За неделю молодой нападающий заблокировал два броска соперника, а также в его активе два отбора шайбы и два перехвата. Ранее Хоружев был признан лучшим новичком лиги по итогам ноября.
Из вратарей в топ-игроков недели включен голкипер ЦСКА Иван Просветов, а из нападающих — Роман Канцеров из «Металлурга».
Лямкин в нынешнем сезоне побил личный рекорд результативности, набрав 24 (3+21) очка в 32 матчах чемпионата КХЛ.
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