США хотят привлечь бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности

Вашингтон продолжает настаивать на необходимости привлечения бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности за его действия во время гражданской войны в Сирии. Как сообщил представитель Белого дома, США будут поднимать этот вопрос через соответствующие каналы, передали в РИА «Новости».



— Я видел информацию о том, что Россия предоставила политическое убежище Асаду. Мы будем продолжать поднимать вопрос ответственности, — подчеркнул высокопоставленный чиновник американской администрации.

Ранее президент США Джо Байден также выразил мнение о том, что «Асада следует привлечь к ответственности», подчеркивая важность этого вопроса на международной арене.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает источник в Кремле.



Анастасия Фартыгина