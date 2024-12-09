США хотят привлечь бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности
Вашингтон продолжает настаивать на необходимости привлечения бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности за его действия во время гражданской войны в Сирии. Как сообщил представитель Белого дома, США будут поднимать этот вопрос через соответствующие каналы, передали в РИА «Новости».
— Я видел информацию о том, что Россия предоставила политическое убежище Асаду. Мы будем продолжать поднимать вопрос ответственности, — подчеркнул высокопоставленный чиновник американской администрации.
Ранее президент США Джо Байден также выразил мнение о том, что «Асада следует привлечь к ответственности», подчеркивая важность этого вопроса на международной арене.
Напомним, что президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает источник в Кремле.
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