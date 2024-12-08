В Тбилиси у здания парламента установили новогоднюю елку на фоне протестов

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У здания парламента Грузии под утро 8 декабря началась установка новогодней елки, сообщает РИА «Новости». Неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у парламента.

— Малейшее повреждение елки может стать поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника, — отмечает издание.

Высота елки сопоставима с высотой самого здания парламента, а ее основание занимает практически всю площадь, где ежедневно проходят митинги оппозиции.

Правоохранительные органы не позволяют представителям СМИ, поддерживающим протесты, собраться перед зданием законодательного органа. Телеканал Mtavari сообщает, что протестующие препятствуют установке елки. Журналисты повесили на железную конструкцию елки фотографии людей, пострадавших во время акций протеста.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем заявлении 8 декабря сообщил, что до конца года будет принят закон, который запретит скрывать лица во время митингов. Протесты в стране начались в конце ноября после решения властей приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Ранее также прошли массовые митинги на фоне результатов парламентских выборов, которые не были признаны оппозицией.

Рената Валеева