Грузия запретит маски на митингах после нападения на журналистов

Парламент Грузии до конца декабря примет закон, запрещающий маскировку на массовых мероприятиях. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, пишет «Интерфакс».

По словам Кобахидзе, необходимость принятия закона продиктована недавним нападением на журналистов оппозиционного телеканала «Пирвели», совершенным группой людей в масках. Премьер заявил, что подобные действия совершают радикалы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране. Закон, по его словам, будет способствовать предотвращению насилия и аналогичен законодательству ряда стран Евросоюза.

В ночь на 8 декабря около 30 человек в масках напали на журналиста и оператора «Пирвели», избив их.

Рената Валеева