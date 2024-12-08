«Зенит-Казань» в четвертый раз подряд пробился в финал Кубка России

Обыграли в полуфинальной серии «Локомотив»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу. Команда Алексея Вербова четвертый год подряд сыграет в финальном матче турнира.

В полуфинальной серии казанцы оказались сильнее новосибирского «Локомотива». В первом матче «Зенит-Казань» победил в Новосибирске со счетом 3:1. Поэтому в Казани команде Вербова хватало выиграть в двух сетах.

Казанцы забрали первые две партии домашней встречи с «Локомотивом» и гарантировали себе участие в финале турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В финале «Зенит-Казань» сыграет с московским «Динамо». Финальный поединок состоится 28 декабря. Время и место проведения решающего матча Кубка России определится чуть позже на конкурсной основе. Среди претендентов — Москва и Казань.

За всю историю существования «Зенит-Казань» выигрывал Кубок России 12 раз. В трех последних розыгрышах турнира казанская команда завоевывала золотые медали. Дважды в финале было обыграно московское «Динамо».

1 / 37 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зульфат Шафигуллин