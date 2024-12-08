«Зенит-Казань» в четвертый раз подряд пробился в финал Кубка России
Обыграли в полуфинальной серии «Локомотив»
«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу. Команда Алексея Вербова четвертый год подряд сыграет в финальном матче турнира.
В полуфинальной серии казанцы оказались сильнее новосибирского «Локомотива». В первом матче «Зенит-Казань» победил в Новосибирске со счетом 3:1. Поэтому в Казани команде Вербова хватало выиграть в двух сетах.
Казанцы забрали первые две партии домашней встречи с «Локомотивом» и гарантировали себе участие в финале турнира.
В финале «Зенит-Казань» сыграет с московским «Динамо». Финальный поединок состоится 28 декабря. Время и место проведения решающего матча Кубка России определится чуть позже на конкурсной основе. Среди претендентов — Москва и Казань.
За всю историю существования «Зенит-Казань» выигрывал Кубок России 12 раз. В трех последних розыгрышах турнира казанская команда завоевывала золотые медали. Дважды в финале было обыграно московское «Динамо».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.