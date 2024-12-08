Форвард «Ак Барса» Петан высказался об участии в Кубке Первого канала

Нападающий «Ак Барса» Николас Петан высказался о предстоящем участии в Кубке Первого канала. Турнир с участием четырех сборных состоится с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

Защитник Митчелл Миллер, а также нападающие Николас Петан и Дмитрий Яшкин сыграют за команду легионеров КХЛ.

— Мне нужно будет поехать в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала, пока еще много не знаю об этом турнире. Но со мной также вызваны Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин, посмотрим. Пару дней отдохнем, а потом поиграем, будет весело, — цитирует Петана пресс-служба клуба.

В Кубке Первого канала сыграют сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ. Это первое участие иностранных хоккеистов лиги в качестве отдельной сборной на турнире в России.



Петан проводит свой первый сезон в КХЛ. Канадец забил 6 голов и отдал 15 голевых передач в 22 матчах за казанский «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин