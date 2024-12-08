Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил поражение от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о причинах поражения от «Салавата Юлаева» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам тренера, казанской команде не хватило хладнокровия при завершении атак.

— Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах. Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 2:3. Дублем в составе уфимской команды отметился Джошуа Ливо, один из голов забивший в дополнительное время. Казанцы не могут выиграть в Уфе с осени 2022 года.

«Салават Юлаев» оторвался от «Ак Барса» в турнирной таблице Восточной конференции до четырех очков. Уфимцы продолжают занимать второе место на Востоке. «Ак Барс» остался на третьей строчке в конференции с 44 очками.

Команды проведут еще один очный матч 18 декабря в Казани в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин