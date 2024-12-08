Нетаньяху: действия Израиля против Ирана и «Хезболлы» привели к уходу Башара Асада

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что действия его страны против Ирана и движения «Хезболла» стали причиной ухода с поста президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это стало последствием тех ударов, которые мы нанесли Ирану и «Хезболле», — цитируют Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль продолжит свои операции для обеспечения безопасности своих границ.

Кроме того, премьер-министр отметил, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах, действующее с 1970-х годов, в настоящее время фактически утратило свою силу. «Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции», — добавил он.

В последние дни израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о политической нестабильности в Сирии. Власти Израиля охарактеризовали эти действия как временные меры, направленные на защиту от потенциальных угроз со стороны враждебно настроенных группировок.



Рената Валеева