США сохранят военное присутствие на востоке Сирии

Фото: Динар Фатыхов

Зампомощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро заявил о необходимости продолжения американского военного присутствия на востоке Сирии. По его словам, это присутствие критически важно для достижения окончательного поражения террористической организации «Исламское государство»* (ИГ).

Шапиро подчеркнул, что действия США в Сирии направлены исключительно на борьбу с ИГ* и не связаны с другими аспектами конфликта.

— Мы призываем все стороны в Сирии защищать мирных жителей, особенно представителей меньшинств, уважать международные военные нормы и работать над достижением политического урегулирования, — цитируют его «Ведомости» со ссылкой на Associated Press.

В контексте текущих событий заместитель помощника министра обороны не стал комментировать возможность свержения президента Сирии Башара Асада повстанцами, однако выразил мнение, что если эта информация подтвердится, «никто не должен проливать слезы по режиму Асада».

Напомним, что в конце ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление в Сирии, захватив ключевые города, включая Алеппо и Хаму. 8 декабря они объявили о падении режима Асада после входа в столицу Дамаск, местонахождение президента на данный момент неизвестно.

Госдепартамент США призвал к защите гражданского населения Сирии и возвращению к политическому процессу урегулирования кризиса. В то же время избранный президент страны Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию в республике.

Рената Валеева