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Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

07:00, 09.12.2024
Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах будет слабая метель, прогнозирует Гидрометцентр республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах местами гололедица, накат.

В Казани возможен небольшой снег. Днем ожидается -3... -5 градусов.

Галия Гарифуллина

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