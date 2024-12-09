Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах будет слабая метель, прогнозирует Гидрометцентр республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах местами гололедица, накат.
В Казани возможен небольшой снег. Днем ожидается -3... -5 градусов.
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