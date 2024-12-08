В Казахстане построят три российские школы на 1 200 учеников каждую

Фото: Динар Фатыхов

На юге Казахстана планируется построить три российские школы — вместимостью 1 200 учеников каждая. Обучение в них будет проходить по казахстанским стандартам, сообщила ТАСС представитель Министерства просвещения Казахстана Мереке Амангелдыкызы.

Школы будут расположены в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Амангелдыкызы подчеркнула, что проект находится на стадии переговоров и предстоит решить вопросы финансирования и строительства.

Что касается строительства казахстанских школ в России на паритетных началах, Амангелдыкызы сообщила, что выбраны регионы с компактным проживанием этнических казахов: Оренбургская, Томская и Астраханская области. Для реализации проекта создана межгосударственная рабочая группа, которая обсуждает в том числе вопросы финансирования.

27 ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Рената Валеева