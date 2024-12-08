МИД России получил шведскую ноту по поводу хулиганского акта у посольства

Фото: Татьяна Демина

Министерство иностранных дел России получило ноту от посольства Швеции в связи с инцидентом, произошедшим 28 ноября в Москве, когда неизвестные забросали фасад шведской дипмиссии бутылками с краской. Об этом МИД страны сообщил РИА «Новости».

Нота, датированная 29 ноября и содержащая просьбу проинформировать о ходе расследования, поступила в российское ведомство 2 декабря. В МИД подчеркнули, что российские правоохранительные органы оперативно задержали хулиганов и привлекут их к ответственности.

Отметим, что 29 ноября российское посольство в Швеции также сообщило о десятом по счету акте вандализма со стороны неизвестных, включавшем повреждение имущества дипмиссии, с мая текущего года. Российская сторона призвала шведские власти к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Рената Валеева