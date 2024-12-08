Российский боец Волков проиграл Гану судейским решением на турнире UFC
Российский боец Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану судейским решением на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой состоялся в американском Лас-Вегасе в рамках тяжелой весовой категории.
Ган победил раздельным решением судей. Судейский вердикт вызвал скандал, эксперты считают, что поединок должен был закончиться победой Волкова. Сразу после окончания боя к россиянину для разговора подошел глава промоушена Дэйна Уайт.
Сторона российского бойца уже заявила о намерении провести еще один матч-реванш с французом.
Поединок Волкова и Гана планировалось провести 26 октября в Абу-Даби. Однако бой пришлось перенести на декабрь из-за травмы россиянина.
В июне 2021 года Волков проиграл Гану единогласным решением судей. Всего в активе российского бойца 38 побед при 11 поражениях на турнирах в ММА.
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