«Рубин» отыгрался с 0:2 и победил «Динамо» в Махачкале со счетом 3:2

Команды провели заключительный матч в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» переиграл в Махачкале «Динамо» со счетом 3:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала четырехматчевую серию дагестанцев без поражений.



«Динамо» дважды забило в первые 40 минут встречи — отличились Ян Джапо и Мрезиге. Казанцы отыграли один мяч еще до перерыва, после точного удара Богдана Йочича. Во втором тайме Егор Тесленко сравнял счет, а Дардан Шабанхаджай принес «Рубину» победу — 3:2.

В игре не смог участвовать защитник казанцев Дмитрий Кабутов, удаленный в матче с ЦСКА в 17-м туре РПЛ.

«Рубин» уходит на зимний перерыв на восьмом месте в чемпионате с 26 очками. «Динамо» осталось с 17 баллами на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Следующий тур чемпионата пройдет в марте 2025 года.

Казанцы являются пока единственной командой в РПЛ, которая смогла забить пять голов в ворота «Динамо» в двух матчах за сезон. В первом круге «Рубин» обыграл махачкалинцев со счетом 2:0 в Казани.

Зульфат Шафигуллин