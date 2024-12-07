Талалаев высказался о потенциале Лисаковича: «Это звезда РПЛ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает экс-форварда «Рубина» Виталия Лисаковича потенциальной звездой Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист осенью перешел из казанской команды в клуб Первой лиги. Сейчас белорусский нападающий играет за калининградскую «Балтику».

— Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Считаю, что пока Лисакович показывает где-то 50-70 процентов своего потенциала, — сказал Талалаев.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Взято с сайта ФК "Балтика"

Также тренер «Балтики» рассказал историю о том, как Лисакович отказался от ухода из «Рубина» после вылета казанской команды из РПЛ. По словам Талалаева, футболист рвался помочь казанцам вернуться в высший дивизион России. Лисакович промахнулся с пенальти в решающем матче «Рубина» в чемпионате, по итогам которого команда вылетела из РПЛ.

— Когда «Рубин» покинул РПЛ, звал его в разные команды. Ответ Лисаковича был такой: «Я причастен к вылету «Рубина» и сделаю все, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу». Этот подход близок к моему. Поэтому, когда осенью вновь возник вариант пригласить его, теперь уже в «Балтику», я посоветовался с генеральным и спортивным директорами, и мы сразу приняли по нему решение, — добавил тренер «Балтики».

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме этого, Талалаев высказался относительно конфликта Лисаковича с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Рулевой казанцев перестал ставить нападающего в состав из-за проблем футболиста в командной игре.

— Не комментирую слова других тренеров. Понимаете, большинство игроков знаю еще до того, как приглашаю их в свою команду. С кем-то мы где-то уже пересекались, общались, играли в футбол и так далее. В общем, есть нюансы, за которые ты цепляешься и уже дальше развиваешь отношения, — сказал Талалаев.

Лисакович выступал за «Рубин» с января 2022 года, перейдя из московского «Локомотива». Концовку прошлого сезона форвард провел на правах аренды в «Балтике». За казанскую команду футболист успел провести более 40 матчей и забить 16 голов.

После осеннего перехода в «Балтику» Лисакович отличился 5 раз и отдал две голевые передачи в 11 играх. Калининградская команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 45 очками. «Балтика» стала победителем осенней части турнира.

Зульфат Шафигуллин