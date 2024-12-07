Глава ФФККР выразил уверенность в снятии санкций с российских фигуристов

Антон Сихарулидзе видит предпосылки к возвращению россиян на международные турниры

Фото: Руслан Ишмухаметов

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил уверенность в скором возвращении российских фигуристов на международные турниры. Функционер видит определенные предпосылки к изменению ситуации с санкциями.

— Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. В ISU видят, как сильно мы любим вид спорта и как способствуем его развитию, несмотря на изоляцию, — заявил Сихарулидзе RT на русском.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. Спортсмены из России выступают исключительно на внутренних турнирах с весны 2022 года, пропустив все главные мировые старты.

Ранее на международные соревнования были возвращены российские пловцы, которые будут выступать в нейтральном статусе. Снять санкции также планируют в тяжелой атлетике и нескольких других видах спорта.

Зульфат Шафигуллин