Тренер «Витязя» Десятков пошутил о причине поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков объяснил причину поражения от «Ак Барса» (3:5) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой подмосковного клуба шуткой отреагировал на упущенное его командой преимущество в три шайбы.

— Хорошее начало. Пока соперник, как говорится, доезжал до Балашихи, успели забить три гола (усмехается). Потом соперник доехал и уже доминировал второй и третий период. Плюс удаления, которые испортили нам игру и результат. Что касается судейства, то все удаления были. Судей могу только похвалить. Поэтому тут надо внутри искать. Нужно уметь эти моменты терпеть и нести ответственность, — сказал Десятков.

«Витязь» проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:5, хотя вел по ходу игры 3:0. Казанская команда в игре трижды реализовала большинство, еще раз «барсы» забросили шайбу сразу после завершения меньшинства соперника.



«Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции с 43 очками. «Витязь» после поражения продолжает занимать девятую строчку в таблице Запада с 32 баллами. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым», а подмосковная команда примет дома «Спартак».

Зульфат Шафигуллин