Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о трансферных планах клуба до дедлайна

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о ближайших трансферных планах клуба. Дедлайн переходов игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен до 27 декабря.

Гатиятулин признал, что «Ак Барс» ищет усиления на позицию центрального нападающего.

— Мы уже говорили, что хотелось бы усилить позицию нападающего, желательно центральным, желательно праворуким. Работа ведется, не хотим допускать ошибок, нужно, чтобы кандидат был действительно усилением. Обмены Юдина и Коршкова? Это одни из лидеров команды, у них не всегда все получается, но мы на них рассчитываем, — сказал Гатиятулин.

Хоккеисты «Ак Барса» Артем Галимов и Дмитрий Юдин. предоставлено ХК «Ак Барс»

Накануне «Ак Барс» обыграл в гостях «Витязь» со счетом 5:3, отыгравшись по ходу встречи с 0:3. Следующий матч команда Гатиятулина проведет 8 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 14.30 по московскому времени.



«Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции с 43 очками в 31 игре чемпионата. Казанцы отстают от лидирующего «Трактора» на 5 баллов, имея в запасе 3 матча.

Ранее в СМИ писали о возможном обмене защитника Дмитрия Юдина в «Авангард» на Павла Коледова.

Зульфат Шафигуллин