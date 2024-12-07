Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о трансферных планах клуба до дедлайна
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о ближайших трансферных планах клуба. Дедлайн переходов игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен до 27 декабря.
Гатиятулин признал, что «Ак Барс» ищет усиления на позицию центрального нападающего.
— Мы уже говорили, что хотелось бы усилить позицию нападающего, желательно центральным, желательно праворуким. Работа ведется, не хотим допускать ошибок, нужно, чтобы кандидат был действительно усилением. Обмены Юдина и Коршкова? Это одни из лидеров команды, у них не всегда все получается, но мы на них рассчитываем, — сказал Гатиятулин.
Накануне «Ак Барс» обыграл в гостях «Витязь» со счетом 5:3, отыгравшись по ходу встречи с 0:3. Следующий матч команда Гатиятулина проведет 8 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 14.30 по московскому времени.
«Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции с 43 очками в 31 игре чемпионата. Казанцы отстают от лидирующего «Трактора» на 5 баллов, имея в запасе 3 матча.
Ранее в СМИ писали о возможном обмене защитника Дмитрия Юдина в «Авангард» на Павла Коледова.
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