В Набережных Челнах при ремонтных работах на нефтевозе погиб один человек
В Набережных Челнах, в Комсомольском районе на улице Авторемонтной, 15а, произошел несчастный случай на предприятии по ремонту специальной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
При проведении ремонтных работ на 30-кубовой емкости автоцистерны нефтевоза «Сканиа» с использованием сварки произошел хлопок газовоздушной смеси. Пожар отсутствовал.
В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. По прибытии пожарных расчетов ПСЧ-72 было установлено, что емкость автоцистерны, которая была пустой и пропарена, не разрушилась.
На месте происшествия работают сотрудники Министерства внутренних дел по Татарстану и Следственного управления Следкома России по Татарстану, устанавливающие причины и обстоятельства произошедшего.
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