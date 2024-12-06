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Путин поручил разработать план трудоустройства участников спецоперации

20:13, 06.12.2024
Путин поручил разработать план трудоустройства участников спецоперации
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

План должен охватывать вопросы профессиональной ориентации бойцов. В его разработке примут участие федеральные органы власти, государственный фонд «Защитники Отечества» и региональные администрации. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Кроме того, Мишустин и Цивилева должны рассмотреть вопрос о проведении ежегодного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов, получивших увечья в ходе СВО, определить источники и объемы финансирования и представить доклад президенту до 1 марта 2024 года.

Рената Валеева

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