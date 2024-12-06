Путин поручил разработать план трудоустройства участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.
План должен охватывать вопросы профессиональной ориентации бойцов. В его разработке примут участие федеральные органы власти, государственный фонд «Защитники Отечества» и региональные администрации. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Кроме того, Мишустин и Цивилева должны рассмотреть вопрос о проведении ежегодного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов, получивших увечья в ходе СВО, определить источники и объемы финансирования и представить доклад президенту до 1 марта 2024 года.
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