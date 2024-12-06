Рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде по делу о грабеже

Фото: Динар Фатыхов

Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) под подписку о невыезде по делу о грабеже. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Сергея Жорина. С рэпера также снят электронный браслет, надетый сотрудниками ФСИН по собственной инициативе, несмотря на то, что мера пресечения в виде запрета определенных действий не предполагает его использования.

Ранее Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю запрет определенных действий, ограничивающий их общение со свидетелями и потерпевшими, а также посещение места происшествия.

Уголовное дело о грабеже было возбуждено в связи с инцидентом в подмосковной Апрелевке, где Гуф с друзьями арендовали баню. Конфликт возник из-за попытки брата администратора снять рэпера на телефон. Полиция расценила действия Гуфа как грабеж.

Рената Валеева