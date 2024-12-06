Банк России опубликовал курс валют с 7 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 7 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил позиции.
Доллар убавил в цене 3,96 рубля, цена евро опустилась на 3,48 рубля, юань подешевел на 0,5 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,60 рубля;
- доллар — 99,42 рубля;
- евро — 106,30 рубля.
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