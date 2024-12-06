Путин предложил учредить премию Союзного государства за патриотические проекты

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин предложил учредить премию Союзного государства за лучшие патриотические проекты, способствующие воспитанию молодежи. С этой инициативой он выступил на заседании Высшего государственного совета в Минске, пишет «Парламентская газета».

Путин подчеркнул престижность уже существующих премий Союзного государства в области литературы и искусства, а также науки и техники, напомнив об учреждении награды для молодых ученых. Он отметил необходимость создания аналогичной премии для исторических исследований и культурно-просветительских проектов, направленных на патриотическое воспитание.

Президент России также обратил внимание на масштабное гуманитарное сотрудничество между Россией и Белоруссией, включая активный обмен в образовательной, спортивной, молодежной и культурной сферах, приведя в пример совместные проекты в области медицины и инженерно-технологического образования.

Напомним, Россия и Белоруссия планируют провести совместное шествие акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева