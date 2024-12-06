Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов посетил исправительные учреждения республики

Глава надзорного ведомства Татарстана Альберт Суяргулов с рабочим визитом побывал в следственном изоляторе №4 и колонии-поселении №17 УФСИН России по республике. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Во время визита в мензелинский СИЗО-4 прокурор, сопровождаемый начальником отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Артуром Ахметшиным, заместителем начальника УФСИН России по республике Андреем Яковенко и начальником следственного изолятора Тимуром Яруллиным, проверил условия содержания заключенных.

Суяргулов осмотрел камеры, прогулочные дворы, жилые секции и медицинскую часть, уделяя особое внимание организации питания и материально-бытового обеспечения. Прокурор также проверил дежурную часть и посты видеоконтроля, а также поговорил с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, не получив жалоб на условия содержания.

В колонии-поселении №17 в Дигитлях прокурор в сопровождении сотрудников прокуратуры и руководства пенитенциарного ведомства ознакомился с условиями отбывания наказания осужденных. Он посетил столовую для заключенных и отряды общежитий, а также на территории производственной зоны проверил работу крупяного и молочного цехов.

Анастасия Фартыгина