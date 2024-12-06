Росреестр Татарстана 92 многоквартирных дома поставил на кадастровый учет

Фото: Максим Платонов

Управление Росреестра по Татарстану поставило на кадастровый учет 92 многоквартирных дома общей площадью более 1 млн квадратных метров. Данная информация была озвучена во время встречи с представителями более 30 строительных компаний региона, целью которой стало активизация взаимодействия Росреестра с профессиональным сообществом.



И.о. начальника отдела госрегистрации недвижимости юрлиц и ДДУ Ильсияр Насибуллина сообщила о значительном увеличении доли электронных услуг Росреестра — с 2,5% в 2016 году до 56% в текущем. Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных договоров долевого участия, в том числе в электронном виде.

За 10 месяцев текущего года на кадастровый учет было поставлено около 12 тыс. квартир, 2 тыс. нежилых помещений и 1,7 тыс. машино-мест в составе многоквартирных домов. Несмотря на право застройщиков подавать заявления о регистрации прав собственности от имени дольщиков, за последние четыре года таких заявлений было подано всего 5,7 тыс.

Заведующая руководителя татарстанского Росреестра Лилия Бурганова отметила высокий уровень поступающих от застройщиков электронных обращений — 94% от целевого показателя в 85%. Татарстан продолжает оставаться в числе лидеров по регистрации договоров участия в долевом строительстве и повышению качества государственных услуг.



Анастасия Фартыгина