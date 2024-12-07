В Татарстане выделили 1,3 млн рублей на лабораторных животных

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Центру гигиены и эпидемиологии Татарстана поставят лабораторных животных на 1,3 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Их будут предоставлять с момента заключения договора до 19 декабря 2025 года включительно.



Согласно документу, указанная цена договора неизменна, но не является ценой закупки. Из-за того, что сейчас невозможно определить необходимый объем услуг, устанавливается общая цена одного комплекта. Заказчик не гарантирует и не принимает на себя обязательств выкупить всех животных.

Цена включает в себя стоимость животных, расходы на транспортировку, хранение, погрузку, разгрузку, доставку до места, страхование и т. д.

Стоимость одного комплекта — 7 021 рубль, он включает:

белые мыши (беспородные): одна — 415 рублей;

морские свинки (семейство полукопытных): одна — 1 760 рублей;

белые крысы — 959,00 за одну;

кролики «шиншилла», «альбиносы» — 3 886 рублей за одну.

Согласно расчетам, это около 185 комплектов за год и примерно 740 животных в общей сложности.

Для их перевозки используются специализированные клетки, которые обеспечивают их безопасность и комфорт. Температура во время транспортировки не должна превышать +20 градусов.

Грызунов используют в токсикологических экспериментах для определения средней смертельной дозы при введении в желудок, средней смертельной концентрации, кожно-резорбтивного действия, кумулятивных свойств. Также применяются при исследовании ботулизма, туляремии, сибирской язвы. Кроме того, животные используются для определения раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки и сенсибилизирующего действия.



Дарья Пузикова