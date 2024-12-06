Три игрока казанского «Ак Барса» вошли в состав Сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Митчелл Миллер и нападающие Николас Петан и Дмитрий Яшкин из казанского «Ак Барса» вошли в состав Сборной мира КХЛ для предстоящего Кубка Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

В первый игровой день Сборная мира встретится с командой России, а Беларусь сыграет с Казахстаном.

— Мы рады представить болельщикам состав первой в истории Сборной мира КХЛ, состоящей из иностранных игроков, выступающих в нашем чемпионате. Лига благодарна клубам и самим игрокам за то, что они с интересом откликнулись на вызов в сборную. Нам вместе удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию сборным России, Казахстана и Белоруссии, поднимет интерес и внимание к турниру. Проведение Кубка Первого канала станет ярким событием в истории самой вместительной и современной хоккейной арены в мире «СКА Арены», куда хоккей возвращается спустя восемь месяцев, — подчеркнул президент КХЛ Алексей Морозов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Состав Сборной мира также включает:

Вратари: Хантер Миска («Динамо» Мск), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Джошуа Брук, Николас Мелош (оба — «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).

Главным тренером сборной мира выступит Майк Кинэн.

Анастасия Фартыгина