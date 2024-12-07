В Татарстане наблюдается острый дефицит работников в сфере розничной торговли

Фото: Мария Зверева

На начало декабря 2024 года в Татарстане наблюдается острый дефицит кадров в сфере розничной торговли.

Индекс сайта для поиска работы hh.ru, который отражает соотношение числа активных резюме к числу вакансий в этой отрасли, находится на критически низком уровне 1,3.



Значения Индекса:

меньше или равно 1,9 — острый дефицит соискателей,

2,0–3,9 — дефицит соискателей,

4,0–7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями,

8,0–11,9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя,

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

Динамика резюме в этой сфере за последний месяц и за последний год тоже показывает негативную тенденцию (-1% за месяц и за год). Это говорит о том, что число соискателей в отрасли сокращается.

Статистика вакансий в сфере розничной торговли также вызывает беспокойство. Относительно октября количество соискателей уменьшилось на 2%, хотя за аналогичный период с 2023 года наблюдается рост на 8%. Это означает, что спрос на работников в сфере розничной торговли остается высоким, несмотря на сокращение предложения рабочих мест.

Напомним, в республике отмечается снижение количества доступных вакансий. По данным с сайта hh.ru, на ноябрь 2024 года в Татарстане зарегистрировано 40 756 открытых предложений о работе, что на 6% меньше, чем в октябре. Тогда также наблюдалось их снижение, но только на 1%. До этого падение числа вакансий было зафиксировано только в январе, также на 6%. Однако «Реальное время» посчитало, что, несмотря на негативную динамику, данная ситуация нормальна и характерна для зимы.



Дарья Пузикова